Bluetooth-uitvinder vindt bluetooth niet nauwkeurig genoeg voor contactonderzoek

Bluetooth is niet nauwkeurig genoeg om te worden ingezet voor contactonderzoek naar corona, zo laat bluetooth-uitvinder Jaap Haartsen tegenover Computable weten. De Nederlandse elektrotechnicus vond in 1994 de Bluetooth-technologie uit. Hoewel de technologie allerlei toepassingen heeft is die volgens Haartsen nog niet voor contactonderzoek geschikt.

"Met bluetooth kun je bijhouden wie er binnen radiobereik is geweest. Bereik is niet hetzelfde als afstand. Bereik wordt bepaald door het zendvermogen, de ontvangstgevoeligheid, de afstand (ja) en de omgeving (muren, obstakels, reflectoren et cetera). Uit bereik kun je de afstand afleiden, maar dit is niet erg nauwkeurig", stelt Haartsen. De Bluetooth Special Interest Group werkt wel aan afstandsbepaling, maar de bluetooth-uitvinder verwacht dat het nog wel een aantal jaren zal duren voordat dit in telefoons aanwezig is.

Volgens Haartsen moeten corona-apps die nu van bluetooth gebruikmaken rekening houden met het bereik gebaseerd op de signaalsterkte. Het gaat dan bijvoorbeeld om false rejects, waarbij gebruikers op één meter afstand van elkaar staan, maar het radiosignaal door het lichaam van de gebruiker wordt afgezwakt, waardoor het op twintig meter lijkt. Daarnaast kunnen gebruikers op een meter afstand van elkaar staan, maar staat er een muur tussen hen, waardoor er niets aan de hand is. "Dit is een statistisch vraagstuk en dat moet je meenemen in de app als je de huidige versie van bluetooth wilt gebruiken", merkt Haartsen op.

De bluetooth-uitvinder denkt dat het plan van Google en Apple op de goede weg zit. "Deze bedrijven hebben toegang tot het besturingssysteem van de mobiele telefoon en kunnen dus aanpassingen doen op lagere delen van het protocol; op een niveau waar een gewone app-ontwikkelaar niet bij kan. Dat is een betere aanpak dan wat nu in Nederland gebeurt, wat nogal een hoog amateur-gehalte heeft." Eerder liet Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen en privacyonderzoeker, echter weten dat het tracingplatform van de techbedrijven een wolf in schaapskleren is.