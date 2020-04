Moet mijn werkgever geen tweefactorauthenticatie op het HRM-portaal zetten?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Bij veel bedrijven kan je op een portaal o.a. je loonstroken, jaaropgaven, n.a.w gegevens raadplegen. En vaak ook HRM vragen indienen. Hierbij wordt geen mogelijkheid geboden om 2FA gebruiken bij het inloggen. Er is ook geen keuze om dit 'dicht' te zetten. Is dat wel conform de AVG, 2factorauthenticatie is toch een vrij basaal middel? Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Antwoord: De AVG eist dat je bij alle applicaties die persoonsgegevens verwerken een adequaat niveau van beveiliging realiseert. Perfectie wordt niet verlangd, het moet gewoon oké zijn gezien het soort gegevens, het soort risico's en de kosten en moeite.

Helaas is er geen makkelijke checklist waarmee je kunt kijken welke maatregelen je moet nemen. Dit moet je zelf analyseren en uitwerken. En als je grote risico's ziet, dan moet je een DPIA uitvoeren.

Sommige maatregelen zijn zo basaal dat er nauwelijks discussie over kan zijn. Dat je een wachtwoord op een account zet, lijkt me voor zich spreken. SSL op je bestelpagina, ook geen twijfel. Bij 2FA kom je voor mijn gevoel nog net iets meer in een discussiegebied: het is weer even wat extra kosten en gedoe, je moet een 2FA kastje of app hebben, en omdat het hier om privéinformatie gaat (de loonstroken etc) moet dat dan de privételefoon zijn of de zakelijke?

Daarnaast zou het voor mij ook relevant zijn of het gaat om een intranet waar je alleen na centraal inloggen bij kunt, of een openbare dienst waar je gewoon apart inlogt. Als die centrale inlog al veilig is, of alleen vanuit kantoor kan, dan zie ik even de aanvullende veiligheid van 2FA op dit specifieke portaal niet.

Ik zou eens beginnen met de werkgever te vragen waarom 2FA niet ingevoerd is en of dat op de planning staat. Maar die vraag vereist altijd context; de belangenafweging bij beveiliging.

