Slachtoffers WhatsAppfraude kunnen voortaan online aangifte doen

Slachtoffers van WhatsAppfraude kunnen voortaan online aangifte bij de politie doen. Ook pogingen tot fraude via WhatsApp kunnen online via politie.nl worden gemeld, zo meldt de politie vandaag. Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om een geldbedrag.

In de eerste drie maanden van dit jaar maakten bijna 1900 slachtoffers melding bij de Fraudehelpdesk dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. Bij meer dan 220 mensen lukte het de oplichters om geld af te troggelen. Het ging om een totaalbedrag van 685.000 euro. Het gaat hier alleen om cijfers van mensen die bij de Fraudehelpdesk aanklopten.

De Politie Midden-Nederland meldde twee weken geleden nog dat sinds zes maart het aantal mensen dat aangifte van WhatsAppfraude heeft gedaan meer dan is vervijfvoudigd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het ging in totaal om 74 slachtoffers. De slachtoffers zijn veelal 60-plussers met volwassen kinderen. De criminelen doen zich voor als het kind van het beoogde slachtoffer en vragen vervolgens om een rekening te betalen.

Slachtoffers hoeven nu niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. "Het neemt minder tijd in beslag en de aangiftes komen direct bij de juiste afdeling terecht. Als u aangifte wilt doen via internet moet u wel beschikken over DigiD", zo laat de politie weten. Eerder was het ook al mogelijk om aangifte te doen van internetoplichting en helpdeskfraude.