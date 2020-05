Belgische banken starten nieuwe publiekscampagne tegen phishing

Belgische banken zijn een nieuwe campagne gestart om het publiek voor phishing te waarschuwen. Vorig jaar werd een recordaantal van ruim 12.000 Belgen via phishing opgelicht, waarbij criminelen 7,5 miljoen euro wisten te stelen. Volgens Febelfin, de overkoepelende organisatie van Belgische banken, is er de afgelopen weken sprake van een toename van het aantal phishingmails.

"Fraudeurs sturen een heel jaar door valse berichten uit naam van je bank (of een ander vertrouwd bedrijf) maar tijdens de coronacrisis lijken ze een tandje bij te steken. Dat heb je de voorbije weken vast ook gemerkt in je mailbox. De boodschap in die berichten kan al eens variëren. Maar: al die berichten hebben wel één ding gemeen: ze vragen naar je persoonlijke bancodes via een link", aldus Febelfin.

"Zie je dus in een bericht een dergelijke link staan, dan moet er een lampje gaan branden: dat is fake", zo voegt de organisatie toe. Om het publiek voor deze berichten te waarschuwen is nu een nieuwe campagne gelanceerd. Daarbij zijn de gezichten van de Vlaamse actrice Leah Thys en presentator Thomas Vanderveken via "deepfaketechnologie" op het lichaam van iemand anders geplakt. "Het resultaat is dan ook compleet fake, net zoals de vraag van een bank om je codes te delen via een link", merkt Febelfin op.