Grapperhaus: tweede lek in NL-Alert-app was geen meldplichtig datalek

Een tweede beveiligingslek in de NL-Alert-app waar de NOS vorige week vrijdag over berichtte was geen meldplichtig datalek en is daarom niet aan de Tweede Kamer gecommuniceerd, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Kamer laten weten.

De NL-Alert-app staat los van de NL-Alerts die via cell broadcast worden verstuurd en kan in het geval van ernstige incidenten pushberichten naar gebruikers sturen. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om ook NL-Alerts voor bepaalde voorkeurslocaties in te stellen en toont het een overzicht van de NL-Alerts van de afgelopen zeven dagen. In de app is ook te lezen hoe gebruikers zich kunnen voorbereiden op noodsituaties en calamiteiten zoals griepepidemieën, stralingsincidenten en grote branden. De app is dan ook vooral bedoeld als aanvulling op de standaard berichtgeving via de NL-Alertmeldingen op de telefoon.

Afgelopen donderdag meldde minister Grapperhaus dat locatiegegevens van 58.000 gebruikers en mogelijk andere persoonsgegevens zoals informatie over het besturingssysteem en andere geïnstalleerde apps zonder toestemming van gebruikers bij een externe notificatiedienst terecht zijn gekomen waar de app gebruik van maakt. Gebruikers kregen het advies van het ministerie om de app te verwijderen. Daarnaast verscheen er een update die voorkomt dat er data naar de externe dienst gaat. Inmiddels blijkt dat het overgrote deel van de gebruikers de app heeft verwijderd of geüpdatet, aldus Grapperhaus in de Kamerbrief.

Een dag na de aankondiging van de minister kwam de NOS met het bericht dat de app een tweede kwetsbaarheid bevatte waarmee de locatie van andere gebruikers kon worden opgevraagd. Dit beveiligingslek werd op 28 april in de app verholpen. Het beveiligingsprobleem was echter niet gemeld in de Kamerbrief over het datalek bij de externe notificatiedienst.

"Omdat er fysieke toegang tot het toestel van de gebruiker nodig was, gebruik van de kwetsbaarheid de nodige technische kennis vereist, de kwetsbaarheid niet publiekelijk bekend was en er geen indicaties zijn dat er misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid is de conclusie van het extern juridisch advies dat er geen sprake is van een meldingsplichtig datalek", geeft minister Grapperhaus als reden waarom de Tweede Kamer niet in eerste instantie werd geïnformeerd.

Voorafgaand aan deze beslissing was er extern juridisch advies ingewonnen. Na het nieuws over de tweede kwetsbaarheid werd het eerder gegeven juridische advies voorgelegd aan de Landsadvocaat, die tot dezelfde conclusie kwam. Grapperhaus erkent dat het echter duidelijker was geweest om de Tweede Kamer ook over deze kwetsbaarheid te informeren.

Verwijderen

Verder meldt de minister dat via de Landsadvocaat de leverancier van de externe dienst meerdere malen is gesommeerd om medewerking te verlenen aan het dichten van en het onderzoek naar het datalek. Ook heeft de Landsadvocaat deze leverancier gesommeerd de al verzamelde data te vernietigen. De Tweede Kamer zal nog door Grapperhaus over het onderzoek naar de aard, omvang en impact van het datalek worden geïnformeerd.