Corona-app van overheid maakt gebruik van Apple-Google API

De nieuwe open source corona-app die de overheid laat ontwikkelen maakt gebruik van de programmeerinterface (API) van Apple en Google. Dat laat minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. Beide bedrijven hebben inmiddels testversies van de API uitgebracht die voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen zorgt die van bluetooth contactonderzoekapps gebruikmaken.

Via de API kunnen dergelijke apps de bluetooth-radio gebruiken en zo bijhouden met wie de gebruiker in contact is gekomen. Om te kijken of en hoe dergelijke apps kunnen helpen bij de bestrijding van het coronavirus heeft minister De Jonge de GGD gevraagd om de Taskforce digitale ondersteuning bestrijding COVID-19 op te richten. Deze Taskforce heeft inmiddels de eisen opgesteld waar de contactonderzoekapp aan moet voldoen. Voor de thuisrapportage-app, waarmee coronapatiënten hun status kunnen doorgeven, wordt nog aan het eisenpakket gewerkt.

Minister De Jonge houdt er rekening mee dat de Taskforce nog meer verzoeken om digitale ondersteuning zal doen. Daarom heeft hij binnen het ministerie een programma "Realisatie digitale ondersteuning" ingericht. Verschillende overheidsonderdelen en deskundigen van buiten de overheid zullen dit programma ondersteunen. Het gaat onder andere om experts van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

"Als eerste zal in het programma gewerkt worden aan een "proof of concept" voor digitale ondersteuning van contactonderzoek op basis van het opgestelde programma van eisen. Dit zal leiden tot een open source app op basis van het afgelopen week door Apple en Google gepubliceerde "framework"", schrijft De Jonge in zijn brief. De minister verwacht in de tweede helft van mei de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Onlangs waarschuwde Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen en privacyonderzoeker, dat het platform van Apple en Google een wolf in schaapskleren is.