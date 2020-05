Nieuwe Androidversie Firefox ondersteunt NoScript en Privacy Badger

Mozilla werkt aan een nieuwe Firefoxversie voor Android genaamd Firefox Preview die nu ook de populaire security- en privacy-extensies NoScript en Privacy Badger ondersteunt. Firefox Preview maakt gebruik van de GeckoView-engine. Gecko is de render-engine van Firefox Desktop die ook de basis van GeckoView vormt.

Volgens Mozilla zorgt GeckoView ervoor dat de nieuwe Firefox websites sneller kan laden dan de normale Androidversie van Firefox. Daarnaast maakt het allerlei privacyopties mogelijk, zoals het effectiever blokkeren van trackers en cryptominers en het tegengaan van fingerprinting.

Afgelopen februari besloot Mozilla om een eerste extensie binnen Firefox Preview te ondersteunen. Het ging om de adblocker UBlock Origin. Mozilla kondigde toen aan dat het de ondersteuning van extensies verder ging uitbreiden, waardoor ook andere extensies in de nieuwe Firefox zullen werken.

Daarbij wordt er voorrang gegeven aan "Recommended Extensions" die voor mobiel gebruik zijn geoptimaliseerd. Dit zijn door Mozilla gecontroleerde en aangeraden Firefox-extensies die volgens de browserontwikkelaar gebruikers een "buitengewone en veilige" ervaring bieden. Voor gebruikers van Firefox Preview zijn nu ook de extensies HTTPS Everywhere, NoScript en Privacy Badger beschikbaar gekomen.

De extensie HTTPS Everywhere, die 979.000 gebruikers telt, zorgt ervoor dat websites standaard via https worden geladen, zelfs wanneer de gebruiker http intypt of een http-link opent. NoScript is een extensie met 1,8 miljoen gebruikers. De extensie blokkeert scripts en beschermt gebruikers tegen allerlei soorten aanvallen. Met Privacy Badger kunnen Firefoxgebruikers allerlei soorten trackers blokkeren. Bijna 1,4 miljoen mensen maken er gebruik van.

Mozilla is van plan om Firefox Preview later dit jaar uit te brengen en daarmee de huidige Androidversie van Firefox te vervangen. De komende maanden zal de nieuwe browser meer extensies gaan ondersteunen. Firefox Preview is te downloaden via de Google Play Store.