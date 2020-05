Apple en Google maken contactonderzoek-api openbaar voor overheden

Apple en Google hebben hun contactonderzoek-api waar corona-apps gebruik van kunnen maken openbaar gemaakt voor overheden. Er gelden wel enkele voorwaarden voor het gebruik van de api. Zo mag de corona-app geen telefoonnummers en locatiegegevens verzamelen, is deelname vrijwillig en moeten gebruikers zelf bepalen om hun contactdata te delen.

De api van Apple en Google zorgt voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen die van bluetooth corona-apps gebruikmaken. Via de apps kunnen gebruikers hun contacten bijhouden en worden gewaarschuwd wanneer ze met een coronapati├źnt in contact zijn gekomen of laten weten wanneer ze zelf besmet zijn geraakt. Ook de Nederlandse overheid gaat voor de nieuw te ontwikkelen corona-app van de api gebruikmaken.

In de aankondiging laten Apple en Google weten dat gebruik van de "Exposure Notifications" technologie opt-in is, het systeem geen locatiegegevens van het toestel verzamelt en wanneer iemand besmet blijkt te zijn het aan hem of haar is om dat via de bovenliggende corona-app te delen. Volgens de techbedrijven moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat mensen beschikbare corona-apps ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

Inmiddels zouden 23 landen interesse in de contactonderzoek-api hebben getoond. De corona-apps van sommige landen registreren echter het telefoonnummer van gebruikers en kunnen zodoende geen gebruik van de api maken. Ontwikkelaars van de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse corona-apps laten tegenover persbureau Reuters weten dat dit voor hun app geen probleem is.

Eerder waarschuwde Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen en privacyonderzoeker, op zijn persoonlijke blog dat de contactonderzoek-api een wolfs in schaapskleren is.