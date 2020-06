ACM wil dat providers bij 112-gesprekken zoveel mogelijk data meesturen

Telecomproviders moeten voor het opzetten van 112-gesprekken altijd de techniek kiezen waarbij de meeste gegevens over de locatie en identiteit van de beller naar de centrale worden gestuurd, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een nieuwe conceptbeleidsregel voor de bereikbaarheid van 112.

Aanleiding voor de conceptbeleidsregel is de opkomst van nieuwe technieken. Op dit moment lopen 112-gesprekken meestal via het 2G- of 3G-netwerk. Deze netwerken zullen in de toekomst steeds vaker worden vervangen door 4G en 5G. Daarnaast verwacht de ACM dat ook bellen via wifi een steeds grotere rol gaat spelen. Om duidelijk te maken dat het 112-alarmnummer ook via deze technieken bereikbaar moet zijn is nu een conceptbeleidsregel opgesteld.

Locatiegegevens

Telecomproviders zijn wettelijk verplicht om locatiegegevens van personen die 112 bellen door te geven aan de beheerder van 112. Het gaat dan om de locatie van de zendmast waarmee de beller is verbonden. Maar ook nauwkeurigere locatie-informatie uit het toestel en informatie over de identiteit van de beller moet worden meegestuurd als die beschikbaar is. Sinds enige tijd is het mogelijk om data te versturen die uit de mobiele telefoon afkomstig is.

Dit gebeurt via Advanced Mobile Location (AML), waarbij de locatie van de beller wordt bepaald aan de hand van satellietnavigatiesystemen zoals gps en de sterkte van gemeten wifi-signalen. De informatie wordt verstuurd via sms. In de Telecomcode staat vermeld dat providers verplicht zijn om bij 112-oproepen niet alleen netwerkgebaseerde locatiegegevens te verstrekken, maar waar beschikbaar ook telefoongebaseerde informatie over de locatie van de beller. Deze verplichting zal naar verwachting in de Telecomwet worden opgenomen.

"Op basis van die informatie is voor hulpdiensten sneller duidelijk waar ze naartoe moeten. Overigens is het meesturen van deze informatie bij veel telecomaanbieders al geregeld", aldus de ACM. Verder is in de conceptbeleidsregel vastgelegd welke techniek er als eerste moet worden gebruikt als er meerdere technieken beschikbaar zijn. "Dat is nodig, omdat bij sommige technieken minder gegevens kunnen worden doorgegeven aan 112."

Volgens de ACM moeten aanbieders ervoor zorgen dat de voorkeur wordt gegeven aan technieken waarmee de meeste gegevens kunnen worden verstrekt. Als eerste moet dan ook het eigen 2G/3G/4G/5G-netwerk worden gebruikt. In het geval van slechte mobiele dekking is bellen via wifi de volgende optie, als de provider dit aanbiedt. Wanneer ook dit niet beschikbaar is moet gekozen worden voor het netwerk van een andere provider.

De ACM wil de conceptbeleidsregel op 1 januari 2021 laten ingaan. Providers kunnen tot 23 juni op de conceptbeleidsregel reageren.