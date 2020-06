OM wil dat Utrechters 33.000 euro terugbetalen voor fraude met OV-chipkaarten

Het Openbaar Ministerie wil dat twee 33-jarige Utrechters samen meer dan 33.000 euro terugbetalen wegens fraude met OV-chipkaarten. Daarnaast zou het duo een werkstraf van 120 uur moeten uitvoeren. Dat eiste het OM vanochtend in een rechtszaak die al twee jaar op behandeling wacht, zo meldt RTV Utrecht.

Volgens het OM wisten de twee Utrechters van eind 2015 tot eind 2017 het saldo van hun ov-chipkaarten te manipuleren, waardoor ze gratis konden reizen. Dit gebeurde voornamelijk tussen Utrecht en Alkmaar waar de twee werken. De mannen verklaarden dat ze vanuit professionele interesse begonnen met het kraken van OV-chipkaarten.

In 2015 werd er een beveiligingslek in de chip van de OV-chipkaart onthuld. Via deze kwetsbaarheid was het mogelijk om de encryptie van de chip in enkele minuten te kraken. Vervolgens was het mogelijk om de informatie op de chip aan te passen, zoals het saldo van de OV-chipkaart of de locatie waar is ingecheckt.

Tegenover de rechter liet het duo weten verrast te zijn hoe eenvoudig het kraken van de OV-chipkaart in de praktijk bleek te zijn. Dat ze vervolgens twee jaar lang met de OV-chipkaarten fraudeerden zou niet uit financieel gewin zijn gedaan, maar vooral uit gemakzucht en vanwege de kick. Translink, uitgever van de OV-chipkaart en verantwoordelijk voor het functioneren van het OV-chipkaartsysteem, ontdekte de gemanipuleerde OV-chipkaarten en blokkeerde die. Daarop maakten de Utrechters geregeld gebruik van nieuwe kaarten. Nadat Translink de stelselmatige fraude in 2017 ontdekte deed het aangifte bij de politie.

Via bewakingscamera's op stations en observaties door agenten konden de verdachten worden geïdentificeerd. De twee Utrechters hebben inmiddels bekend. Wel was er in de rechtszaal discussie over de financiële schade die de fraude veroorzaakte. De rechtbank doet op woensdag 17 juni uitspraak. Onlangs liet staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur nog weten dat de vijfjarige levensduur van de OV-chipkaart mede wegens beveiligingsredenen, zodat eventuele kwetsbaarheden snel kunnen worden verholpen, niet zal worden aangepast.