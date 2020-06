De Jonge hoopt corona-app voor zomervakantie gereed te hebben

Minister De Jonge van Volksgezondheid hoopt de corona-app die het contactonderzoek van de GGD moet ondersteunen voor de zomervakantie gereed te hebben. Dat liet de minister vanavond tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen weten. De Jonge stelde dat hij, mede vanwege de komst van buitenlandse toeristen naar Nederland, nog altijd heel graag een app wil. Bij deze groep zal het in het geval van een infectie namelijk lastiger zijn om te achterhalen met wie ze allemaal in contact zijn geweest, merkte de minister op.

"We werken er hard aan. Ik hoop zelfs dat die voor de drempel van de vakantie af is, maar dat zal heel hard doorwerken worden", maakte De Jonge duidelijk. In de eerste helft van juni zal er een proef met de corona-app worden gehouden. In de tweede helft van juni is het bedoeling om de proef ook ergens in het echt vorm te geven, waarbij een versie voor het grote publiek niet veel later zou moeten volgen. "Ik hoop dat het net lukt op de drempel van de zomervakantie."

Vorige week werden de eerste ontwerpen van de Nederlandse corona-app openbaar gemaakt. Inmiddels is ook de eerste Android- en iOS-code gepubliceerd.