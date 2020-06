Signal introduceert nieuwe tool om gezichten op foto's te blurren

Versleutelde chat-app Signal heeft een nieuwe feature aan de Android- en iOS-versie toegevoegd om gezichten van mensen op foto's te blurren. Aanleiding voor de introductie van de blur-tool zijn de recente demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Volgens Signal-ontwikkelaar Moxie Marlinspike maken veel mensen en groepen die veranderingen in de Verenigde Staten willen doorvoeren gebruik van Signal.

"We hebben ook naar andere manieren gekeken om de mensen in de straten te ondersteunen", aldus Marlinspike. Zo moet de blur-tool helpen bij het beschermen van de privacy van de mensen van wie foto's via Signal worden gedeeld. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de tool automatisch alle gezichten op een foto te laten blurren of dit handmatig doen. De gebruikte libraries voor het blurren van de gezichten zijn namelijk niet perfect en zullen gezichten niet altijd detecteren, stelt Marlinspike.

Naast de blur-tool is de Signal-ontwikkelaar ook van plan om mensen te helpen met het "versleutelen" van hun gezicht. Signal zal namelijk gratis maskers gaan uitdelen waarmee mensen hun gezichten kunnen bedekken. Er wordt nu naar een fabrikant gezocht die in grote hoeveelheden gezichtsbedekking kan produceren. Binnenkort zullen meer details over dit initiatief bekend worden gemaakt.