Kamervragen over nieuwe kantoorpand Autoriteit Persoonsgegevens

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het nieuwe het kantoorpand van de Autoriteit Persoonsgegevens en de kosten die hiermee gemoeid zijn. De privacytoezichthouder is nu ondergebracht in het gebouw waarin ook het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en het Sociaal en Cultureel Planbureau gehuisvest zijn.

Daarnaast zit het in een extra verdieping bij de rechtbank in Den Haag. Het plan is om de twee Haagse locaties volgend jaar in te ruilen voor een nieuw kantoor aan het Lange Voorhout in Den Haag, zo meldt het FD. De verhuizing moet de privacytoezichthouder meer ruimte geven om te groeien. Op dit moment werken er zo'n 180 mensen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De huidige twee locaties zijn echter te krap om iedereen een werkplek te bieden. Daarnaast werd eerder gesteld dat de toezichthouder meer mensen nodig heeft om alle zaken te kunnen behandelen.

In 2017 bleek uit een onderzoeksrapport van het ministerie Veiligheid en Justitie dat de toezichthouder 185 tot 270 mensen nodig zou hebben om alle taken waar te kunnen nemen. Begin dit jaar werd bekend dat de toezichthouder nog drieduizend privacyklachten op de plank heeft liggen. "Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen", aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

De Autoriteit Persoonsgegevens beschikt over een budget van 18,6 miljoen euro. Minister Dekker voor Rechtsbescherming meldde vorig jaar dat bij de toekenning van het budget voor de toezichthouder er rekening mee is gehouden dat het eerste jaar na de invoering van de AVG onvoldoende representatief is als basis om het structurele budget te bepalen. Doordat de AVG nu langer van kracht is ontstaat er wel een steeds beter beeld van wat de AP nodig heeft voor een goede taakvervulling, aldus Dekker destijds. De minister kondigde een onderzoek aan naar het benodigde budget voor de AP.

Dat onderzoek moet nog verschijnen. Wel is inmiddels bekend geworden dat de Autoriteit Persoonsgegevens gaat verhuizen. Het nieuwe pand dat het volgend jaar moet gaan betrekken biedt volgens het FD ruimte aan maximaal 400 medewerkers en zou zo'n 1,35 miljoen euro per jaar kosten. Aanleiding voor D66-Kamerlid Van Eijs om vragen aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken te stellen.

"Op basis waarvan wordt het noodzakelijk geacht om de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een kantoorpand met een capaciteit van 400 medewerkers te laten betrekken, terwijl de scenario’s uitgaan van maximaal 270 medewerkers en de AP kampt met onderbezetting?", vraagt Van Eijs. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken of er ook naar andere locaties is gekeken en waarom er voor deze "prijzig locatie" is gekozen.

Van Eijs wil verder weten hoe de huisvestingskosten van het nieuwe pand van de AP zich tot de gemiddelde huisvestingskosten van overheidsinstanties verhouden en of er richtlijnen bestaan voor de hoogte van de huisvestingskosten voor overheidsinstanties. Knops heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.