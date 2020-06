AP: gezichtsherkenning in supermarkt in principe verboden

Het gebruik van camera's met gezichtsherkenning door supermarkten is in principe verboden en alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag weten. De privacytoezichthouder heeft de supermarktbranche gewezen op de regels die gelden voor de inzet van gezichtsherkenningscamera’s. Dit moet het onrechtmatig inzetten van de technologie door supermarkten voorkomen.

Vorig jaar werd bekend dat een Jumbo-supermarkt in Alphen aan de Rijn de gezichten van klanten scande om zo winkeldiefstal tegen te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens nam contact op met de supermarktondernemer die hier vervolgens mee stopte. Om duidelijk te maken wat de regels voor gezichtsherkenning zijn heeft de toezichthouder vorige maand een een brief verstuurd naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), belangenbehartiger van de supermarktbranche.

Daarin staat dat het gebruik van de technologie in principe is verboden. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt namelijk strenge eisen aan het verwerken van biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning. "Biometrische gegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens. Volgens de privacywet is het gebruiken van biometrische gegevens om iemand te identificeren in beginsel verboden. Dit geldt dus ook voor gezichtsherkenning", aldus de AP.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel mogelijk. Dat is als gefilmde mensen uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of wanneer gezichtsherkenning wordt ingezet voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden om een 'zwaarwegend algemeen belang' te dienen. "Zo’n zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld de beveiliging van een kerncentrale zijn. Maar de beveiliging van een supermarkt is niet zó belangrijk dat daarvoor biometrische gegevens mogen worden verwerkt", stelt de toezichthouder.

Het gebruik van camera's met gezichtsherkenning in supermarkten is dan ook alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan, zo luidt de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer supermarkten toch besluiten om camera's met gezichtsherkenning te plaatsen zal de toezichthouder toetsen of dit wel volgens de regels van de AVG gebeurt.

"Gezichtsherkenning is een zwaar middel", zegt AP-voorzitter Monique Verdier. "Daarmee zijn mensen op grote schaal te volgen. Dat begint misschien bij een supermarkt, die met één druk op de knop kan opzoeken hoe vaak jij de winkel binnenkomt en wat jij dan koopt. Dat eindigt bij een situatie dat we continu gevolgd worden, met gezichtsherkenning in alle winkels en op straat. Zo’n surveillancesamenleving moeten we voorkomen."