Onderzoek naar hoe wenselijk Nederlanders corona-app vinden

Nederlanders zijn verdeeld over de wenselijkheid van een bluetooth corona-app voor het ondersteunen van contactonderzoek, zo stellen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam, de TU Delft en het RIVM op basis van onderzoek onder een willekeurig getrokken steekproef van 926 Nederlanders (pdf).

Het onderzoek was anders opgesteld dan de meeste opiniepeilingen over de corona-app, waarbij deelnemers verschillende stellingen krijgen voorgelegd. In deze stellingen moeten deelnemers bijvoorbeeld kiezen of ze de volksgezondheid of privacy belangrijker vinden. "Een groot nadeel van dit type peilingen is dat burgers hun voorkeuren uiten zonder dat zij weten waar zij precies hun voorkeuren over uiten. Voorkeuren over de corona app hangen waarschijnlijk af van de kenmerken van de app", aldus de onderzoekers.

Het onderzoek van de universiteiten en het RIVM bestond dan ook uit een keuze-experiment waarin deelnemers werd gevraagd om een keuze te maken tussen twee apps met steeds verschillende eigenschappen. Deelnemers kregen vervolgens de vraag welke app zij liever zouden installeren en of zij de app waar hun voorkeur naar uitging daadwerkelijk zouden installeren. "Door deze keuzes met statistische technieken te analyseren kan voor elke eigenschap worden vastgesteld hoe Nederlanders dit meewegen in hun beslissing om de app wel of niet te installeren", merken de onderzoekers op.

Resultaten

34 procent van de deelnemers aan het onderzoek zou een corona-app zeker installeren. Deze groep kiest er in alle keuzesituaties voor om de app te installeren. Redenen om de app te installeren zijn rust en zekerheid, zodat snel bekend is of men mogelijk besmet is geraakt. Ook verkleint de app volgens deze groep de kans dat men anderen besmet. Een ander deel van de groep is van mening dat alles moet worden gedaan om corona te stoppen. Ook hoopt/verwacht een deel van deze groep dat door de introductie van de app de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld dan zonder app.

Dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek kiest er juist voor om geen van de aangeboden apps te installeren. De meeste mensen in deze groep vinden de corona-app een inbreuk op de privésfeer. Daarnaast zijn er ook twijfels over de effectiviteit van de app en is men bang dat die averechts zal werken. Mensen die van de app gebruikmaken zullen zich mogelijk minder streng aan de coronamaatregelen houden, wat tot nieuwe infecties kan leiden.

Dan is er nog een middengroep die de resterende 36 procent uitmaakt. Deze groep installeert de corona-app in sommige gevallen wel, in andere gevallen weer niet. Het hangt van de voorwaarden en eigenschappen van de app af of zij die installeren. Eerder werd gesteld dat zestig procent van de bevolking de app moet installeren om effectief te zijn. Volgens de onderzoekers is het om deze zestig procent te behalen dan ook belangrijk dat een groot deel van de middengroep de app installeert.

Weigeren van personen zonder corona-app

Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren. Voor een deel van de respondenten is dit juist een reden om de app sneller te installeren, terwijl een ander deel aangeeft de app in dit geval juist minder snel te zullen installeren. "Ik vind de app net zoiets als een vaccinatie: als iemand er niet aan mee wil doen, heeft dat consequenties voor de volksgezondheid en mag je zo iemand beperkingen opleggen zoals geen toegang tot plaatsen waar veel mensen samenkomen", zo stelt één van de deelnemers.

Daartegenover stellen tegenstanders dat het weigeren van mensen zonder app een fundamentele inbreuk maakt op de rechten van mensen. "Weigeren van klanten bij geen bezit van de app vind ik zeer bezwarend en discriminerend", aldus één van de deelnemers aan deze groep. Verschillende respondenten wijzen ook naar de Tweede Wereldoorlog als het verplicht zou worden om alleen nog met een app toegang tot winkels en restaurants te krijgen.

Verdere onderzoeken

Afsluitend laten de onderzoekers weten dat het met name interessant zou zijn om de voorkeuren van de twijfelende middengroep verder te onderzoeken, bijvoorbeeld of het bieden van voordelen deze groep over de streep zou kunnen trekken om de app te installeren. Verder is het volgens de onderzoekers relevant om te onderzoeken of het installeren van een app leidt tot schijnveiligheid, waardoor het aantal besmettingen toeneemt in plaats van afneemt doordat app-bezitters zich minder aan de coronamaatregelen houden.