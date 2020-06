IBM stopt met aanbieden van gezichtsherkenningsproducten

IBM stopt met het aanbieden van gezichtsherkenningsproducten en wil dat er in de Verenigde Staten een nationaal debat komt over de inzet van deze technologie door politie, zo heeft het bedrijf in een open brief aan het Amerikaanse Congres laten weten (pdf).

In de brief roept het techbedrijf de overheid op om rassengelijkheid te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Volgens IBM-topman Arvind Krishna is het belangrijk dat technologie op verantwoorde wijze wordt ingezet. "Technologie kan transparantie vergroten en gemeenschappen beschermen, maar moet geen discriminatie of rassenongelijkheid bevorderen", aldus Krishna.

Als voorbeeld wijst hij onder andere naar kunstmatige intelligentie dat kan worden gebruikt om burgers te beschermen. Leveranciers en de gebruikers van dergelijke systemen hebben wel een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze systemen niet bevooroordeeld zijn. Met name als ze door politie worden gebruikt, merkt Krishna op.

Verder pleit de IBM-topman om technologie in te zetten die voor meer transparantie en verantwoordelijkheid kan zorgen, zoals het gebruik van bodycams door politieagenten en data-analysetechnieken. Een bron laat aan zakenzender CNBC weten dat gezichtsherkenning niet veel omzet voor IBM genereerde. Volgens de zender is de beslissing desondanks nog steeds opmerkelijk voor een bedrijf dat de Amerikaanse overheid als klant heeft.