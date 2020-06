Chipfabrikant MaxLinear meldt aanval door Maze-ransomware

De Amerikaanse chipfabrikant MaxLinear is getroffen door de Maze-ransomware, waarbij meerdere systemen zijn versleuteld, zo heeft het bedrijf in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. Het bedrijf meldt verder dat de aanval geen gevolgen voor de productie of leveringsmogelijkheden heeft en dat de bestellingen van klanten gewoon kunnen worden geleverd.

MaxLinear, dat onder andere chips voor breedbandcommunicatie ontwikkelt en vorig jaar een omzet van 317 miljoen dollar had, is niet van plan om het losgeld te betalen dat de aanvallers vragen. De groep achter de Maze-ransomware maakte gisteren via een eigen website verschillende gestolen documenten openbaar. Tevens stelt de groep dat ze meer dan één terabyte aan data van MaxLinear hebben gestolen.

De chipfabrikant zegt dat het bezig is om de getroffen systemen te herstellen. Ondanks de kosten voor het forensisch onderzoek en herstel verwacht het bedrijf niet dat de aanval nadelige gevolgen voor de bedrijfskosten zal hebben. MaxLinear zegt daarnaast over een cyberverzekering te beschikken. Hoe de aanvallers konden binnendringen is niet bekendgemaakt. De Maze-ransomware wordt onder andere via e-mailbijlagen verspreid, maar de aanvallers die erachter zitten maken ook gebruik van het remote desktop protocol (RDP) en andere remote services.