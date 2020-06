EU-toezichthouders: samenwerking tussen corona-apps mag niet ten koste gaan van privacy

De samenwerking tussen de corona-apps van verschillende Europese landen mag niet ten koste gaan van de privacy van gebruikers. Daarnaast moeten overheden ook naar alternatieven kijken, zo stelt het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gisteren maakte de Europese Commissie bekend dat de EU-lidstaten overeenstemming hebben bereikt over een reeks technische specificaties om nationale corona-apps ook in andere EU-landen te laten werken. Volgens de Europese Commissie is dit een belangrijke stap die voor interoperabiliteit tussen nationale corona-apps moet zorgen, nu de lidstaten aan de vooravond van de zomervakantie de reisbeperkingen geleidelijk opheffen.

Naar aanleiding van het nieuws is de EDPB met een opinie gekomen, waarin het ingaat op verschillende belangrijke onderdelen van de samenwerking (pdf). Het Comité stelt dat samenwerking tussen corona-apps in verschillende landen niet mag leiden tot een schending van de privacywetgeving. Ook mag de interoperabiliteit niet leiden tot het verzamelen van meer data dan nodig en kan het delen van data tussen verschillende apps alleen met de vrijwillige deelname van de gebruiker. Gebruikers bij wie een besmetting is vastgesteld moeten dan ook via een vrijwillige actie hun data delen, zo stelt het Comité.

De EDPB waarschuwt verder dat interoperabiliteit niet alleen een technische uitdaging is en soms zelfs onmogelijk zonder disproportionele afwegingen, maar het ook tot een verhoogd risico voor de gegevensbescherming kan leiden. "Overheden moeten er dan ook voor zorgen dat maatregelen effectief en proportioneel zijn en kijken of een minder invasieve manier niet hetzelfde doel kan bereiken", aldus het Comité.