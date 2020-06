Nepprofielen op LinkedIn gebruikt om Europese defensiebedrijven aan te vallen

Nepprofielen op LinkedIn zijn gebruikt om Europese defensie- en lucht- en ruimtevaartbedrijven aan te vallen, zo stelt antivirusbedrijf ESET, dat samen met twee getroffen bedrijven een onderzoek uitvoerde. De aanvallers maakten LinkedIn-profielen aan waarmee ze zich voordeden als HR-managers van Collins Aerospace en General Dynamics, twee Amerikaanse bedrijven die defensie- en luchtvaartproducten leveren.

Vervolgens werden met deze profielen medewerkers van Europese defensie- en lucht- en ruimtevaartbedrijven benaderd. Die kregen de vraag om voor het bedrijf van de zogenaamde HR-manager te komen werken. Meer details kregen de medewerkers via een RAR-bestand dat met een wachtwoord was beveiligd. Het RAR-bestand bevatte weer een LNK-bestand, dat wanneer geopend een PDF-document in de browser van het slachtoffer toonde.

Dit PDF-bestand gaf informatie over functies en salarissen weer. In de achtergrond werd echter malware geïnstalleerd. Na de initiële infectie van het werkstation van de medewerker werd er bij de AD (Active Directory)-server een lijst met de accounts van medewerkers opgevraagd, waaronder die van beheerders. Vervolgens werd geprobeerd om via bruteforce-aanvallen toegang tot de beheerderaccounts te krijgen.

Fraude

Tijdens het onderzoek bij één van de slachtoffers ontdekten de onderzoekers dat de aanvallers een gecompromitteerd e-mailaccount gebruikten voor het oplichten van een ander bedrijf. In het gecompromitteerde e-mailaccount vonden de aanvallers een e-mailconversatie over een nog niet betaalde factuur. De aanvallers verstuurden een e-mail naar de klant van het slachtoffer dat de offerte moest worden betaald.

Hiervoor registreerden ze een domeinnaam die gelijk was aan die van het gecompromitteerde bedrijf, alleen dan met een ander top level domain (TLD). Via een e-mailadres dat van dit domein gebruikmaakte werd vervolgens met de aangevallen klant verder gecommuniceerd. In plaats van de factuur te betalen gebruikte de klant het juiste e-mailadres om assistentie te vragen, waardoor de poging van de aanvallers mislukte. Wie er achter de aanval zit is onbekend.