Zoom biedt gratis gebruikers end-to-end encryptie na controle van telefoonnummer

Videoconferentiesoftware Zoom gaat ook gratis gebruikers end-to-end encryptie aanbieden, maar alleen als die eerst hun telefoonnummer laten controleren. Dat heeft het bedrijf vanavond in een blog bekendgemaakt. Zoom-ceo Eric Yuan liet begin deze maand weten dat end-to-end encryptie niet beschikbaar voor gratis gebruikers komt, omdat het bedrijf ook met de FBI en opsporingsdiensten wil samenwerken in het geval van misbruik van de videoconferentiesoftware.

Alleen voor Zoom-klanten met een "business" en "enterprise" abonnement zou end-to-end encryptie beschikbaar komen. Daarnaast zal de optie opt-in worden. Een groot deel van de Zoom-meetings maakt gebruik van features die niet compatibel met end-to-end encryptie zijn, zoals PSTN-telefoons, cloudopnames, cloudtranscripties en streaming naar YouTube, aldus het bedrijf.

Nu meldt ceo Eric Yuan dat ook gratis gebruikers straks end-to-end encryptie kunnen inschakelen. Voorwaarde is wel dat gebruikers eenmalig "aanvullende informatie" verstrekken, zoals het verifiëren van een telefoonnummer via een sms-bericht. Op deze manier moet misbruik worden voorkomen, aldus Yuan.

Een eerste test met end-to-end encryptie staat gepland voor juli. De maatregel zal, omdat het niet met bepaalde systemen werkt zoals PSTN-telefoons en SIP/H.323 hardware, optioneel zijn. Verder kunnen personen die een Zoom-meeting hosten de end-to-end encryptie per meeting in- of uitschakelen. Accountbeheerders kunnen daarnaast de optie daarnaast op account- en groepsniveau in- of uitschakelen.