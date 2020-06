Politie weet voortvluchtige criminelen via app en social media op te sporen

Het aantal voortvluchtige criminelen in Nederland is vorig jaar verder afgenomen, mede dankzij een nieuwe politie-app en het "uitpluizen van social media", zo heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. De afgelopen jaren zijn in totaal 1466 personen met een openstaande gevangenisstraf opgepakt. De minister heeft daarnaast nieuwe maatregelen aangekondigd en wil de aanpak uitbreiden naar andere straffen.

Sinds 2016 heeft het Fugitive Active Search Team (FAST) van politie en het Openbaar Ministerie 503 personen aangehouden. Daarnaast zijn via het programma 'Onvindbare veroordeelden' van oktober 2018 tot februari 2020 in totaal 963 veroordeelden met gevangenisstraffen van minder dan driehonderd dagen in Nederland opgespoord, aangehouden en vastgezet. Een zeer goed resultaat, aldus de minister. De doelstelling voor 2019 was namelijk 520 aanhoudingen. Het totaal aantal aangehouden voortvluchtigen komt daarmee uit op 1466. Vorig jaar waren er zo'n 10.000 onvindbare veroordeelden.

Het programma werkt met open bronnenonderzoek, zoals bijvoorbeeld het "uitpluizen van social media". Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van een nieuw registratiesysteem genaamd Executie en Signalering, met bijbehorende app. Daarmee kunnen agenten van iedereen die ze staande houden nagaan of zij nog een openstaande straf of boete hebben. "Alle inspanningen en technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkleinen van het aantal onvindbare veroordeelden", laat de minister aan de Tweede Kamer weten.

Dekker wil nu het programma verder uitbreiden en aanscherpen, waarbij wordt ingezet op het voorkomen dat veroordeelden zich aan hun straf kunnen onttrekken, effectiever opsporen en het toepassen van de werkwijze op andere straffen. Zo wordt de aanpak uitgebreid naar openstaande schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen en geldboetes.

"Het mag duidelijk zijn dat het programma zich in de eerste plaats richt op de vrijheidsstraffen, omdat die worden opgelegd vanwege ernstige strafbare feiten, die diep ingrijpen in onze samenleving. Maar straf is straf en niemand mag zich hieraan onttrekken, ook niet als het om lichtere vergrijpen gaat", aldus de minister.