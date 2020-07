Oplichter steelt met behulp van gespooft telefoonnummer 50.000 euro van echtpaar

Een oplichter die zich voordeed als een medewerker van ING heeft met behulp van een gespooft telefoonnummer 50.000 euro van een Rotterdams echtpaar weten te stelen, zo laat RTL Nieuws vandaag weten. Het echtpaar wordt eind mei gebeld vanaf een telefoonnummer van ING. In werkelijkheid is er sprake van spoofing, waarbij slachtoffers op hun telefoon een ander nummer krijgen te zien dan waar vandaan wordt gebeld.

Volgens de beller, die zich als ING-medewerker voordoet, zijn oplichters bezig om geld van de spaarrekening te halen. Het echtpaar wordt geadviseerd om het spaargeld van 50.000 euro naar een "kluisrekening" in Nederland over te maken. Ook maken ze een afspraak met de zogenaamde ING-medewerker om de volgende dag langs te komen op een ING-kantoor. "Ik zat erbij, ik heb alles gehoord", zegt de dochter van het echtpaar. "Ik ben 28 en weet ook wel wat. Maar dan voel je je achteraf heel stom. Ook de naam van de bankmedewerkster, was die van een echte ING-bankmedewerker."

De oplichter weet het echtpaar te overtuigen en het geld wordt naar de opgegeven "kluisrekening" overgemaakt. Wanneer de man en vrouw de volgende dag aankomen bij het ING-kantoor is het kantoor dicht en al hun geld weg. Vanwege de coronacrisis kan het echtpaar pas na twee weken aangifte doen bij de politie. Ook ING kan hen niet helpen. Volgens de bank heeft het echtpaar het geld zelf overgemaakt.

"Er zijn oplichters actief. Ze bellen je met de smoes dat er verdachte activiteiten zijn ontdekt op je rekening. Om je saldo veilig te stellen laten ze je een bedrag overmaken naar een andere rekening. De oplichters doen zich voor als medewerkers van ING en lijken zelfs te bellen vanaf een van onze telefoonnummers. Dit is een truc, genaamd spoofing", zo laat de bank in een waarschuwing op de eigen website weten.

In februari maakte de politie bekend dat het samen met de Nederlandse grootbanken een onderzoek is gestart naar het spoofen van telefoonnummers van banken door oplichters. Op dat moment hadden oplichters op deze manier al meer dan een miljoen euro gestolen. In april volgt vervolgens een waarschuwing van de politie om alert te zijn op oplichters die het telefoonnummer van de bank spoofen. Een Zeeuws echtpaar wordt via deze methode voor 10.000 euro bestolen.

"Een oplichter kan via een computerprogramma zijn eigen nummer afschermen en als beller-ID (de naam en nummer dat je in je scherm ziet staan wanneer je een telefoontje krijgt) een bepaald telefoonnummer meesturen, zodat mensen denken dat ze gebeld worden door, in dit geval, de klantenservice van een bepaalde bank. Het lijkt dan of de bank belt, maar dat is niet zo", aldus de politie.

Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat er in een groot onderzoek naar telefonische oplichting vijf verdachten waren aangehouden. "De verdachten benaderden bewust oudere mensen. Zij deden alsof ze medewerkers van de bank waren. Ze adviseerden de slachtoffers hun geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening, bijvoorbeeld omdat er een hack zou dreigen", zo stelt het OM. Meer dan tweehonderd slachtoffers deden aangiften, die voor meer dan vier miljoen euro werden opgelicht.