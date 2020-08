Privégegevens afgestudeerden TU Delft en Universiteit Utrecht gestolen

Bij een aanval in mei zijn privégegevens van afgestudeerden van de Universiteit Utrecht (UU) en TU Delft gestolen. In het geval van de UU ging het ook om gegevens van donateurs en relaties van de universiteit. Dat hebben beide universiteiten vandaag bekendgemaakt. De gestolen data bestaat uit namen, geslacht, geboortedatum, e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens, opleidings- en loopbaangegevens. In het geval van donateurs is ook informatie over het bezoek van evenementen en donatiegedrag buitgemaakt.

Het datalek is het gevolg van een aanval op Blackbaud, een cloudsoftwarebedrijf dat allerlei diensten aan non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen levert, waaronder CRM-systemen (customer relationship management). Blackbaud was in mei het doelwit van een ransomware-aanval. De aanval werd gestopt, maar voordat de aanvaller de ransomware uitrolde wist hij gegevens van een aantal Blackbaud-klanten te stelen.

Eerder werd al bekend dat het om meerdere Britse en Canadese universiteiten ging, alsmede mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. In het geval van de Universiteit Utrecht en TU Delft kregen de aanvallers toegang tot een oude back-up uit 2017 die onbedoeld nog in de omgeving van Blackbaud stond. Blackbaud maakte eerder al bekend dat het de crimineel achter de aanval heeft betaald om de data te vernietigen. Het bedrijf denkt niet dat de data buiten de cybercrimineel om is verspreid, is of zal worden misbruikt of op andere wijze openbaar zal worden gemaakt.

"Gezien het grote aantal onderwijsinstellingen en stichtingen dat wereldwijd is getroffen door dit incident, hebben wij geen reden om aan te nemen dat dat de cyberaanval specifiek op de Universiteit Utrecht of onze contacten gericht was. Daarom schatten wij de waarschijnlijkheid van eventuele risico’s voor de privacy van betrokkenen momenteel in als laag", aldus de Universiteit Utrecht. De TU Delft heeft een soortgelijke verklaring afgegeven.

Het datalek is door de universiteiten gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen gedupeerde personen worden geïnformeerd. De universiteiten onderzoeken waarom er nog een verouderde back-up op de server van Blackbaud stond en wat de oorzaak is van de vertraging tussen de cyberaanval en het moment waarop Blackbaud hen daarover informeerde.

"Wij gaan de samenwerking met Blackbaud op basis daarvan evalueren en onderzoeken of dit incident resulteert in vervolgstappen richting Blackbaud", laten de universiteiten verder weten. Die zullen ook kijken welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop ze intern hun CRM-database hebben georganiseerd. Human Rights Watch besloot vanwege het incident geen gebruik meer te maken van Blackbaud voor het verwerken van creditcard- en donateursgegevens.