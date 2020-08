Geen straf voor man die ddos-aanvallen op vrienden uitvoerde

Een 22-jarige man uit het Groningse Scheemda is schuldig bevonden aan het uitvoeren van ddos-aanvallen tegen twee vrienden. De politierechter besloot de man echter geen straf op te leggen, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Voor het uitvoeren van de aanvallen maakte de man gebruik van de ddos-dienst WebStresser. De ddos-dienst werd in 2018 door de Nederlandse politie uit de lucht gehaald. Het onderzoek naar Webstresser.org leverde informatie op over 151.000 gebruikers, waaronder de man uit Scheemda. Volgens het Openbaar Ministerie had de 22-jarige verdachte de ddos-dienst gebruikt voor het uitvoeren van 76 aanvallen, onder andere tegen de systemen van bedrijven.

De verdachte ontkende dit. Hij stelde alleen de systemen van twee vrienden te hebben platgelegd. Die zouden weten dat de aanvallen plaatsvonden. Ook hadden de aanvallen geen schadelijke gevolgen.

Na de aanhouding van de man nam hij deel aan het programma Hack_Right, een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen bedacht om delinquenten op het rechte pad te krijgen en te houden. Alleen jongeren die bekennen, geen zeer ernstige vormen van cybercrime hebben gepleegd en bereid zijn zich op een positieve manier te ontwikkelen, komen ervoor in aanmerking. Daarnaast moet het om een eerste cyberdelict gaan.

De man volgde het programma, dat moest worden afgesloten door het geven van een presentatie bij het Openbaar Ministerie. Iets wat hij niet deed. Zodoende moest de man zich alsnog voor de rechter verantwoorden. Naar eigen zeggen was hij bang dat hem meer in de schoenen geschoven zou worden dan de twee afgesproken aanvallen op de computers van zijn vrienden.

Volgens de politierechter kon het OM de vermeende 76 ddos-aanvallen, waarvoor een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur was geëist, niet bewijzen. Wel werd de man schuldig bevonden aan de ddos-aanvallen op zijn vrienden. De rechter besloot geen straf op te leggen, mede omdat het om feiten uit 2017 gaat. Ook stelde de rechter dat dit beter op het strafblad staat dan een taakstraf.