Massaclaim tegen hotelketen Marriott wegens groot datalek

In het Verenigd Koninkrijk is een massaclaim aangespannen tegen hotelketen Marriott wegens een groot datalek waarbij de gegevens van 339 miljoen gasten werden gestolen. De Brit die de zaak aanspande wil voor miljoenen gasten die in de hotels van de Starwood-hotelgroep verbleven en door het datalek zijn getroffen een schadevergoeding.

De aanvallers wisten systemen van de Starwood-hotelgroep in 2014 te compromitteren. Twee jaar later werd Starwood door Marriott overgenomen. De diefstal van klantgegevens werd echter pas in 2018 ontdekt. Eerder stelde de Britse privacytoezichthouder ICO dat Marriott geen grondig onderzoek had uitgevoerd toen het Starwood overnam en het meer had moeten doen om de systemen te beveiligen. Vanwege het datalek is de ICO van plan om Marriott een boete van omgerekend 110 miljoen euro op te leggen.

"Ik hoop dat deze zaak voor meer bewustzijn over de waarde van onze persoonlijke data zorgt, en resulteert in een eerlijke vergoeding voor degenen die slachtoffer zijn geworden van Marriotts langdurige datalek, en dat het als boodschap dient voor andere data-eigenaren dat ze verantwoordelijk met onze data moeten omgaan", zegt Martin Bryant, de eiser in deze zaak.

Bryant wordt in deze zaak vertegenwoordigd door advocatenkantoor Hausfeld. Harbour Litigation is verantwoordelijk voor de financiering. Alle gasten woonachtig in Engeland of Wales die voor 10 september in 2018 in een Starwood-hotel verbleven doen automatisch mee aan de massaclaim. Er zijn voor hen geen kosten aan de zaak verbonden. In het geval de claim succesvol is zullen gasten zich moeten registreren om voor de vergoeding in aanmerking te komen.