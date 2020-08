Verdachten opgepakt in zaak van nep-bankmedewerkers die 4 miljoen euro stalen

De politie heeft opnieuw verdachten aangehouden in de zaak van nep-bankmedewerkers die ruim vier miljoen euro van slachtoffers wisten te stelen. Het gaat om een man van 22 jaar uit Nieuw-Buinen en een man van 33 uit Helmond, zo laat de politie vandaag weten. Eerder werden vijf personen opgepakt, in de leeftijd van 21 tot en met 30 jaar, afkomstig uit Amersfoort, Hilversum en Veendam.

De politie ontving meer dan tweehonderd aangiftes van vooral oudere slachtoffers, die dachten dat zij door medewerkers van de bank waren benaderd. Slachtoffers kregen het advies om hun geld naar een "kluisrekening" over te maken, aangezien het op de huidige rekening niet veilig was. Wanneer het overmaken van het geld niet snel genoeg ging werd slachtoffers gevraagd het programma TeamViewer te installeren.

Daarmee kregen de oplichters volledige controle over de computer van slachtoffers. Zo konden ze het geld overmaken naar de rekeningen van katvangers. De gestolen bedragen varieerden van 10.000 tot 100.000 euro per slachtoffer. Bij het doorzoeken van de woningen van de nu aangehouden verdachten zijn onder andere merkkleding, telefoons, computers, grote geldbedragen en dure auto's in beslag genomen.

Ook bij de vijf personen die eerder werden opgepakt nam de politie grote geldbedragen, dure merkkleding, telefoons, computers en dure auto’s in beslag. Deze verdachten zitten nog vast, op verdenking van oplichting, computervredebreuk en witwassen.