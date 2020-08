Belgische banken melden toename van fraude door telefoonspoofing

Ook in België maken oplichters gebruik van telefoonspoofing om bankklanten op te lichten en sommige banken zien een toename van deze fraudevorm. Deze week meldde Het Belang van Limburg hoe oplichters drieduizend euro van een 45-jarige vrouw uit Paal hadden gestolen.

De vrouw werd gebeld vanaf een telefoonnummer dat van KBC was. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en stelden dat criminelen haar rekening aan het leeg waren halen. Om dit te voorkomen moest de vrouw haar geld naar een veilige rekening overmaken. Een zelfde verhaal dat geregeld ook bij Nederlandse slachtoffers van telefoonspoofing is toegepast.

"Ik ben letterlijk alles kwijt. Ik ben een alleenstaande moeder die van een uitkering afhankelijk is", zo liet de vrouw weten. De oplichters spooften niet alleen het telefoonnummer van de bank, ze hadden ook informatie over het slachtoffer, waaronder haar bankrekeningnummer. "Die vorm van fraude is de jongste maanden aan een opmars bezig in België", zegt een woordvoerster van KBC tegenover De Tijd. "We werden al met enkele gevallen geconfronteerd. De jongste week lijkt er op dat vlak meer activiteit te zijn."

Ook Argenta en ING België melden een toename van het aantal gevallen, hoewel het aantal slachtoffers nog beperkt is. De Belgische bankenfederatie Febelfin waarschuwde in juni nog voor het probleem: "De fraudeurs bellen hun slachtoffers telefonisch op. Meestal melden ze - in keurig Nederlands overigens - dat er veiligheidsproblemen bij de bank zijn. Om elk mogelijk risico te vermijden, moeten mensen hun geld overschrijven naar een "veilige" rekening."

In Nederland hebben de oplichters al zeker tientallen slachtoffers gemaakt en kwam de politie eerder dit jaar al met een waarschuwing. Bij het Platform Spoofing hebben zich inmiddels 73 slachtoffers aangemeld die voor 1,7 miljoen euro werden opgelicht. Onlangs oordeelde het financiële klachteninstituut Kifid dat ABN Amro een vrouw die slachtoffer van telefoonspoofing was geworden niet hoefde te vergoeden, omdat zij het geld zelf had overgemaakt.