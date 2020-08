CDA wil opheldering over contant kunnen blijven betalen in winkels

Het CDA heeft minister Hoekstra van Financiën om opheldering gevraagd over het met contant geld kunnen blijven betalen in winkels. Hoekstra liet in juni weten dat het aantal contante betalingen door het coronavirus verder is gedaald en dat dit mogelijk permanente gevolgen heeft (pdf).

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zal verder onderzoek doen naar een "maatschappelijke efficiënte en veilige chartale infrastructuur" op middellange termijn bij een structureel lager gebruik van contant geld, aldus de minister destijds. CDA-Kamerleden Slootweg, Amhaouch en Palland willen mede vanwege deze ontwikkelingen opheldering van de minister.

Zo is Hoekstra gevraagd of er cijfers zijn over het aantal winkels waar niet meer met contant geld kan worden betaald en hoezeer corona hier een rol bij speelt. Ook willen de Kamerleden weten of het niet met contant geld kunnen betalen bij winkels voor problemen bij bepaalde groepen zorgt.

"In hoeverre deelt u de mening dat, rekening houdend met de corona-omstandigheden, het van belang is dat klanten in zoveel mogelijk winkels kunnen betalen met contant geld? Wat is er tot dusver gedaan om dit te borgen, met andere woorden welke beleidskeuzes zijn besproken, uitgewerkt en gei?mplementeerd?", vragen Slootweg, Amhaouch en Palland verder.

Tevens moet de minister duidelijk maken hoe kan worden bevorderd dat zoveel mogelijk winkels contant geld blijven accepteren en wat het stijgend aantal pintransacties enerzijds en het handhaven/stimuleren van contante betaalmogelijkheden anderzijds inhoudt voor de kosten die kleine ondernemers moeten maken. Hoekstra heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.