FNV: medewerkers callcenters gedwongen webcam aan te zetten

Medewerkers van callcenters worden door hun werkgever gedwongen de webcam aan te zetten. Ook krijgt personeel niet uitbetaald wanneer de internetverbinding uitvalt, zo stelt vakbond FNV. In april waarschuwde FNV al dat callcentermedewerkers werden verplicht hun webcam in te schakelen.

"Dat is een probleem in verband met de privacy", aldus de vakbond, die tegenover Trouw laat weten nog steeds aan de lopende band klachten te ontvangen. Het gaat onder andere om plotselinge webcamcontroles, waarmee de leidinggevende kan controleren of mensen zich aan de regels houden. Iets waar de callcentermedewerkers van af willen. "Inloggen, uitloggen, naar de wc gaan, alles wat medewerkers doen wordt al gecontroleerd, dit doet er nog een schepje bovenop", zegt Elly Heemskerk, bestuurder van FNV Callcenters.

Volgens Pascal Besselink, arbeidsjurist bij DAS, is een webcamcontrole te verantwoorden als het om een korte periode gaat en de medewerker zelf de webcam kan in- en uitschakelen. Teven stellen callcenters in hun thuiswerkovereenkomsten dat overige gezinsleden de internetverbinding zo min mogelijk of helemaal niet mogen gebruiken wanneer de medewerker in gesprek met een klant is, zo laat de vakbond weten. Besselink noemt dit een inbreuk op de privacy in huis. Ook FNV stelt dat thuiswerken niet ten koste van de privacy mag gaan. In Nederland werken zo'n 40.000 mensen in een callcenter.