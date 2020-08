Celstraf voor Diemenaar die via phishing 170.000 euro buitmaakte

Een 26-jarige man uit Diemen die via phishing 170.000 euro wist te stelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag bepaald. De verdachte en zijn medeverdachten verstuurden e-mails en sms-berichten die van verschillende banken afkomstig leken. In de berichten werden ontvangers gevraagd om hun bankpas op te sturen of gegevens op een phishingsite in te vullen.

Met de gegevens konden de verdachten geld van de rekeningen van slachtoffers opnemen en bedragen naar andere rekeningen overboeken. In totaal zijn er 22 mensen opgelicht voor een bedrag van ruim 170.000 euro. De verdachte was vooral betrokken bij het technische deel, het inrichten, hosten en beheren van phishingwebsites. "Phishing kan alleen slagen als er sprake is van voldoende kennis van digitale systemen in combinatie met een goede samenwerking en onderlinge taakverdeling", aldus de rechtbank.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het georganiseerde verband waarin de phishingaanvallen werden uitgevoerd. De verdachte speelde daarin volgens de rechter een cruciale rol. Ook weegt de rechtbank mee dat er veel gedupeerden zijn, er een aanzienlijke schadebedrag is en er een vuurwapen bij de man is aangetroffen. Naast de gevangenisstraf moet de man ook het gestolen geld terugbetalen.