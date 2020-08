VS klaagt verdachte aan voor vernietigen bewijs na weggooien harde schijf

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 29-jarige man uit China aangehouden en aangeklaagd voor het vernietigen van bewijs nadat hij een harde schijf in een vuilnisbak naast zijn appartement weggooide. De man werkt als onderzoeker aan de Universiteit van Californië.

De FBI startte in juli een onderzoek naar hem voor het plegen van visumfraude en het mogelijk versturen van "gevoelige Amerikaanse software of technische data" naar een militaire academie in China. De Amerikaanse opsporingsdienst had de onderzoeker gevraagd of ze zijn computer mochten onderzoeken, maar dat stond hij niet toe. Vanwege het onderzoek mocht hij van de Amerikaanse autoriteiten niet terug naar China vliegen.

Een aantal dagen nadat hij was ondervraagd en had geprobeerd om naar China te vertrekken, zagen FBI-agenten die hem in de gaten hielden hoe hij uit zijn sok een harde schijf haalde en in een vuilnisbak weggooide, aldus de Los Angeles Times. Volgens de aanklacht bleek de harde schijf onherstelbaar te zijn beschadigd en zou de aanwezige data naar het lijkt opzettelijk zijn verwijderd. Daarop is de man aangeklaagd voor het vernietigen van bewijs en het belemmeren van een FBI-onderzoek, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.