VS klaagt verdachte aan voor vernietigen bewijsmateriaal na weggooien harde schijf

Door Anoniem:



Het volledig overschrijven van de disk (alle blokken) met nullen, of random data is iets wat je erg bewust doet .

Je kiest voor een disk-wipe tool (DBAN of whatever) , en boot eventueel van usb/cd om dat te doen.



Het is heel herkenbaar anders dan "files deleten' in het OS, of de disk formatteren in het OS , als je op de disk kijkt.



Er staat niet bij hoe 'damaged' de disk was - maar data recovery bedrijven (en de FBI) kunnen soms nog een hoop terughalen van fysiek beschadigde disken.

Het hangt natuurlijk af van de mate van fysieke beschadiging (en disk technogie : ssd of magnetisch).



Ik kan overigens niet met zekerheid lezen of er enige data gelezen is , of dat de disk zodanig grondig beschadigd was dat alle data onleesbaar waren.

Maar een disk haalt zich ook niet vanzelf door de shredder (of door de barbeque ) - zo kun je 'removed deliberately and by force' ook lezen.



Wel onhandig om de restanten dan naast je appartement weg te gooien.

Ik denk dat belangrijker is of er nog te bewijzen is dat er data op de disk stond die belastend zou zijn in de aanklacht.Stel hij verklaart nu dat er foto's op stonden van hem feestend met een andere man waarbij er handelingen werden verricht waar hij zich voor schaamde en die foto's wilde late verdwijnen.In hoeverre is iemand dan nog te veroordelen voor spionage?En zoals je al zegt, het bewijs naast de deur vernietigen is niet heel slim, tenzij je zeker weet dat het echt weg is.Wat als die disk niet van hem komt maar van de FBI omdat ze het bewijs niet rond kregen?Het blijft de VS, we moeten niet doen alsof die ook maar iets beter zijn dat de Chinezen of de Russen.. :)