MZLA lanceert Thunderbird met ingebouwde OpenPGP-support

Mozilla-dochteronderneming MZLA Technologies heeft een nieuwe versie van e-mailclient Thunderbird gelanceerd die over ingebouwde ondersteuning van OpenPGP beschikt, voor het versleuteld versturen van e-mail. Er is echter nog geen automatische upgrade voor gebruikers van Thunderbird 68.

De Thunderbird-ontwikkelaars hebben besloten om de ondersteuning van OpenPGP direct in de e-mailclient in te bouwen. Voorheen moesten gebruikers dit via de Enigmail-extensie regelen. Thunderbird 68 is echter de laatste versie die met de Enigmail-extensie werkt. Oorspronkelijk was het plan om de ondersteuning van OpenPGP met de lancering van Thunderbird 78 gereed te hebben, maar dat bleek niet haalbaar. In plaats daarvan zou OpenPGP-support in Thunderbird 78.2 verschijnen, maar ook in deze versie ontbrak de volledige feature.

Gisteren verscheen Thunderbird 78.2.1, de eerste Thunderbird-versie met ingebouwde OpenPGP-support die standaard staat ingeschakeld. Gebruikers van Thunderbird 68 zullen echter nog moeten wachten, aangezien er geen automatische upgrade wordt aangeboden. Thunderbird-gebruikers die al met versie 78 werkten zullen de nieuwe versie wel automatisch ontvangen.

Enigmail-gebruikers wordt vooralsnog afgeraden om Thunderbird 78 handmatig te installeren. MZLA heeft aangegeven dat het binnenkort met een automatische upgrade voor Thunderbird 68-gebruikers naar de nieuwste Thunderbird komt, die automatisch alle Enigmail- instellingen in de nieuwe OpenPGP-feature van Thunderbird importeert.