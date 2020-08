Meer Nederlandse gemeenten rusten handhavers uit met bodycam

Steeds meer Nederlandse gemeenten rusten hun handhavers uit met een bodycam, omdat het een preventieve werking zou hebben. Zo besloot de gemeente Leiden deze maand om alle boa's van een bodycam te voorzien. In de gemeente Smallingerland is onlangs een proef gestart. Na drie maanden kijkt de gemeente of de bodycams blijven.

Begin dit jaar besloot ook de gemeente Rotterdam alle vierhonderd handhavers in de stad met een bodycam uit te rusten. Ook boa's in Dordrecht, Nijmegen en Utrecht lopen inmiddels met bodycams rond of zullen hiervan worden voorzien. Voor de aanvang van de proef in Utrecht liet 88 procent van de handhavers weten graag een bodycam te willen gebruiken. Vorige week maakte de gemeente 's-Hertogenbosch bekend dat vanaf oktober alle handhavers een bodycam zullen krijgen. "Het zichtbaar dragen van bodycams heeft een preventieve werking; het kan ongewenst gedrag voorkomen. Zo hebben bodycams een de-escalerend effect op wangedrag tegen handhavers", aldus de gemeente Leiden.

"We geven mensen bevoegdheden en we leiden ze daar ook voor op en dan noemen we ze opsporingsambtenaar. Die mensen hebben extra rechten. Die mensen mogen dingen die normale mensen niet mogen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je iedereen zo maar klakkeloos mag filmen. Juist niet. Juist als je zulke bevoegdheden hebt moet je daar zeer zorgvuldig mee omgaan", zegt onderzoeker Sander Flight tegenover BNR. Hij merkt op dat opsporingsambtenaren in het kader van hun opsporingstaak allerlei gegevens mogen verzamelen. "Dat worden dan politiegegevens en dan geldt niet eens de AVG", aldus Flight.

De bodycams staan standaard uitgeschakeld. "Je wilt niet zomaar iedereen in beeld hebben, dus we hebben ook het juridische traject doorlopen en afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. De camera neemt ook alleen maar op als je er in spannende situaties een tik op geeft", laat de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga aan BNR weten. Volgens de gemeenten proberen boa's altijd te laten weten wanneer de bodycam wordt ingeschakeld.

Opgenomen beelden worden na 28 dagen verwijderd en vernietigd. Wanneer opgenomen beelden onderdeel van een klachtenprocedure of inzageverzoek zijn worden ze tot één jaar na de afhandeling hiervan bewaard. Wie gefilmd is kan binnen 21 dagen een inzageverzoek indienen bij de betreffende gemeente.