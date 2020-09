VVD wil weten wat overheid en banken aan WhatsAppfraude kunnen doen

De schade door WhatsAppfraude is dit jaar explosief gestegen, aanleiding voor de VVD om minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Hoekstra van Financiën om opheldering te vragen. Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om bijvoorbeeld een rekening te betalen.

In de eerste zeven maanden van dit jaar klopten bij de Fraudehelpdesk 945 slachtoffers aan, die voor meer dan 2,6 miljoen euro waren opgelicht. Over heel 2019 genomen ging het om 353 slachtoffers die meer dan 1 miljoen euro naar oplichters overmaakten. Het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag ligt waarschijnlijk hoger. Het gaat hier alleen om mensen die melding bij de Fraudehelpdesk maakten. In mei en juni van dit jaar ontving de politie ruim zesduizend aangiften van WhatsAppfraude, wat neerkomt op honderd aangiften per dag. Normaal ontvangt de politie honderd aangiften per week van mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude zijn geworden.

VVD-Kamerleden Van der Linde en Yesilgoz-Zegerius hebben nu Kamervragen gesteld. "Onder welke voorwaarden staan banken garant bij dit soort vormen van financiële criminaliteit? In hoeveel gevallen hebben slachtoffers tot nu toe hun geld teruggekregen? In hoeveel gevallen gebeurt dit niet?", zo vragen ze. Een slachtoffer dat begin dit jaar voor 10.000 euro werd opgelicht kreeg de schade niet vergoed door haar bank.

Grapperhaus en Hoekstra moeten ook duidelijk maken wat de omvang van het probleem is, in hoeveel gevallen van aangifte of melding er ook daadwerkelijk wordt vervolgd, welke straffen daders krijgen opgelegd en of er een daderprofiel is. Verder vragen de VVD-Kamerleden naar de rol van banken om WhatsAppfraude tegen te gaan. "Op welke manieren proberen banken deze vorm van criminaliteit te voorkomen? Wat doen banken concreet om slachtoffers te waarschuwen en naderhand te adviseren?"

Zo willen Van der Linde en Yesilgoz-Zegerius weten of het mogelijk is dat banken ouderen gaan bellen wanneer zij een overboeking doen. Het grootste deel van de slachtoffers is 55-plus. Verder moeten Grapperhaus en Hoekstra laten weten welke mogelijkheden er zijn om slachtoffers preventief te waarschuwen en wat de bewindslieden gaan doen om deze fraudevorm te bestrijden. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.