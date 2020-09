Overheid gaat ingebouwde corona-app in Android en iOS niet gebruiken

De Nederlandse overheid zal de in Android en iOS ingebouwde corona-app niet gaan gebruiken. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid tegenover RTL Nieuws weten. Deze week lanceerde Apple iOS 13.7 met "Exposure Notifications Express". Dit is een ingebouwde corona-app die gebruikers kan waarschuwen wanneer ze met besmette personen in contact zijn gekomen.

Exposure Notifications Express werkt als veel andere corona-apps, waarbij er via bluetooth codes worden ontvangen en uitgezonden. Ook kan het ingebouwde systeem een waarschuwing laten zien wanneer er contact is geweest met een besmet persoon. Exposure Notifications Express moet door de gebruiker worden ingeschakeld, het is opt-in. Wanneer er al een aparte corona-app is geïnstalleerd wordt daar gebruik van gemaakt.

Door overheden ontwikkelde corona-apps kunnen met Exposure Notifications Express samenwerken. De in Android en iOS ingebouwde corona-app werkt alleen als gezondheidsautoriteiten de benodigde servers instellen. Nederland zal het ingebouwde systeem niet gebruiken. "We hebben met de CoronaMelder alles voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk gemaakt en het systeem is helemaal ingericht zodat de GGD'en er goed mee kunnen werken", aldus een woordvoerder.

Het systeem van Apple en Google is vooral bedoeld voor landen die nog niet over een corona-app beschikken. Exposure Notifications Express, niet te verwarren met het Google Apple Exposure Notification framework waar CoronaMelder mee werkt, is nu beschikbaar in iOS 13.7. Google zal dezelfde functionaliteit later deze maand aan Android toevoegen.