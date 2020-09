VVD stelt Kamervragen over recente ddos-aanvallen op internetproviders

De VVD heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken Kamervragen gesteld over de recente ddos-aanvallen op Nederlanders internetproviders. Onder andere Caiway, Delta, Online.nl, Tweak en Freedom Internet waren het doelwit van de aanvallen. Daardoor hadden klanten enige tijd geen internet of was er sprake van vertragingen.

VVD-Kamerlid Weverling wil nu opheldering van Keijzer. Zo moet de staatssecretaris laten weten hoeveel ddos-aanvallen op internetproviders of bedrijven er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en welke impact deze aanvallen op gebruikers en het bedrijfsleven hadden. "Is een inschatting te maken van de economische schade als gevolg van de verstoring van het internet die ddos-aanvallen veroorzaken?", vraagt Weverling.

Keijzer moet daarnaast duidelijk maken of de wijze waarop internetproviders op dit moment kennis delen over het afslaan van ddos-aanvallen naar behoren functioneert en of overheidsinstellingen, zoals het NCSC, betrokken zijn bij het tegengaan van ddos-aanvallen. Tevens wil Weverling weten of er wordt geoefend op scenario’s van verstoring van het internetverkeer als gevolg van ddos-aanvallen.

Als laatste vraagt het VVD-Kamerlid naar de rol van de eindgebruikers bij het voorkomen van ddos-aanvallen. "Worden 'normale' internetgebruikers op dit moment voldoende voorgelicht over de noodzaak beschermingsmaatregelen te nemen om daarmee te voorkomen dat hun apparaten misbruikt worden voor het uitvoeren van een ddos-aanval?" Staatssecretaris Keijzer heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.