Arriva voorziet alle controleurs en handhavers van bodycam

Alle ongeveer tweehonderd controleurs en handhavers van het Overijsselse vervoersbedrijf Arriva zijn vanaf vandaag voorzien van een bodycam. Begin dit jaar werden de camera's als eerste uitgerold in Brabant, gevolgd door andere regio's. Als laatste was de regio Zuid-Holland Noord aan de beurt.

Arriva-medewerkers hadden om de bodycams gevraagd nadat alle zevenhonderd veiligheidsmedewerkers van de NS er twee jaar geleden al mee werden uitgerust. De camera's staan standaard uitgeschakeld. Medewerkers bepalen zelf wanneer ze worden ingeschakeld, bijvoorbeeld in het geval van onveilige situaties, aldus de vervoerder.

Daarnaast is het gewenst om de bodycam alleen in te schakelen op stations waar geen permanent cameratoezicht is, zo meldt RTV Oost. Volgens Arriva heeft de bodycam ook een de-escalerend effect en geeft het een groter gevoel van veiligheid.