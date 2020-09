Ministerie van Economische Zaken geeft duizend phishingtests weg

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken geeft dit jaar duizend gratis phishingtests weg aan mkb-bedrijven. Werknemers worden in overleg met de aangemelde bedrijven onderworpen aan een anonieme, digitale phishingtest die de veiligheid en cyberweerbaarheid van de organisatie in kaart moet brengen en verbeteren.

Volgens het DTC blijken met name thuiswerkers onvoldoende voorbereid te zijn op phishing. "Thuisnetwerken en privé laptops zijn slecht beveiligd, bovendien is men thuis eerder geneigd om onoplettend te zijn. Cybercriminelen spelen hier handig op in. Iedereen die een e-mailadres heeft, loopt het risico om slachtoffer te worden van phishing", aldus de overheidsinstantie.

Wanneer vierhonderd mkb-bedrijven zich hebben aangemeld zal het DTC de contactgegevens van deze ondernemingen doorgeven aan het securitybedrijf dat de phishingtest uitvoert. Mkb-bedrijven die deelnemen moeten een verwerkingsovereenkomst en vrijwaringsovereenkomst ondertekenen en de zakelijke e-mailadressen van hun werknemers doorgeven.

Gedurende de testperiode worden er één of meerdere phishingmails naar de medewerkers gestuurd. Na afloop van de test ontvangt de organisatie een overzicht van het percentage medewerkers dat de email heeft geopend en het percentage dat op de phishinglink in de e-mail heeft geklikt. De verstrekte gegevens zijn niet naar individuele medewerkers te herleiden. Mkb-bedrijven bestaande uit 8 tot 250 medewerkers kunnen meedoen.