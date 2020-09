Universiteit van Newcastle getroffen door grote ransomware-aanval

De Universiteit van Newcaste is getroffen door een grote ransomware-aanval en verwacht dat het meerdere weken zal duren om getroffen systemen te herstellen. Veel it-diensten zijn op dit moment offline en zullen dat ook blijven zolang de systemen niet zijn hersteld. Ook waarschuwt de universiteit dat de it-diensten die nog wel werken op elk moment zonder aankondiging offline kunnen gaan.

De aanval deed zich voor op 30 augustus en zorgde voor storingen op de netwerken en it-systemen van de universiteit. Die spreekt op de eigen website over een "ernstig cyberincident". Bij de aanval zouden de aanvallers ook gegevens hebben buitgemaakt. Een deel van deze gegevens is inmiddels openbaar gemaakt en de aanvallers dreigen ook de overige data te publiceren tenzij de universiteit het gevraagde losgeld betaalt. Het zou onder andere om gegevens van studenten en medewerkers gaan, zo meldt Sky News.

Alle universiteitssystemen, op Office 365, Microsoft Teams, Canvas en Zoom na, zijn offline of beperkt beschikbaar. De universiteit heeft nog geen idee wanneer alle systemen weer operationeel zijn. Het onderzoek naar de aanval bevindt zich nog in de beginfase en er wordt nog hard gewerkt aan een plan om de systemen te herstellen, aldus een verklaring. De universiteit sluit niet uit dat er data van studenten verloren is gegaan.