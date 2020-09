ACM doet onderzoek naar digitale gegevensuitwisseling in de zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is bezig met een sectoronderzoek naar mogelijke marktproblemen op het gebied van informatiesystemen van ziekenhuizen en gegevensuitwisseling in de zorg. Aanleiding is de opvatting dat de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van het digitaal uitwisselen van zorggegevens niet snel genoeg gaat. "Dat belemmert goede, integrale zorg en zet een rem op innovatie van de digitale zorgsector", aldus de ACM.

Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat dat zorgverleners en patiënten beschikken over goede informatie op de juiste plek op het juiste moment. "Goed functionerende digitale gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen is hiervoor essentieel", zo stelt de ACM. Het sectoronderzoek moet eventuele problemen met digitalisering in de zorg inzichtelijk maken.

Als onderdeel van het sectoronderzoek laat de toezichthouder KPMG een marktverkenning uitvoeren. De marktverkenning moet in kaart brengen hoe de markten voor ziekenhuisinformatiesystemen in elkaar zitten. Zo wordt er onder andere naar het marktgedrag van ict-leveranciers en ziekenhuizen gekeken. De ACM hoopt de marktverkenning voor het einde van het jaar te publiceren en gaat daarna met ziekenhuizen en ict-leveranciers over de uitkomsten in gesprek.