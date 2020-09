CU en PvdA willen opheldering over verzoek aan maaltijdbezorgers om corona-app te installeren

De ChristenUnie en de PvdA willen opheldering van minister De Jonge van Volksgezondheid over het verzoek van zijn ministerie aan maaltijdbezorgers om de corona-app te installeren. Gisteren werd bekend dat het ministerie de Nederlandse vereniging van maaltijdbezorgers (NLVVM) in een e-mail had gevraagd om aan bezorgers te vragen of ze de corona-app willen installeren, om zo onbewuste besmettingen te voorkomen.

"Ik zou jullie willen vragen of jullie ons willen helpen om de corona-app onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld als een van de coronamaatregelen die jullie vanuit de vereniging treffen om zo 'veilig' mogelijk te werken en om jullie bezorgers ook te vragen de app te downloaden, zodat zij onbewuste besmetting voorkomen", aldus een zin uit de betreffende e-mail, afkomstig van de 'manager partnerships coronavirus app'.

"Dat het gebruik van de app vrijwillig is, hadden we in de e-mail moeten vermelden. We zullen dit alsnog onder de aandacht brengen. Ook kijken we hoe dit is verwoord in e-mails aan andere organisaties met een groot bereik. Denk aan ziekenhuizen, scholen, sportbonden, brancheverenigingen en het openbaar vervoer", aldus een woordvoerder van het ministerie tegenover NRC.

Minister De Jonge had eerder nog laten weten dat het gebruik van de app vrijwillig is en op geen enkele wijze mag worden verplicht. Aanleiding voor de ChristenUnie en de PvdA om Kamervragen aan de minister te stellen. "Hoe is het mogelijk dat in communicatie niet wordt vermeld dat gebruik van de applicatie vrijwillig is?", vraagt CU-Kamerlid Van der Graaf. Zij wil ook van De Jonge weten welke verenigingen, beroepsgroepen of andere partijen een dergelijk verzoek van het ministerie hebben ontvangen.

Bij de PvdA heeft de e-mail van het ministerie ook voor vragen gezorgd. "Deelt u de mening dat er sprake is van het gebruiken van een gezagsverhouding als een werkgever zijn medewerkers vraagt om de CoronaMelder te installeren? Zo ja, waarom? Waarom zetten uw ambtenaren dan toch werkgevers aan om dit te doen? Zo nee, waarom niet?", stelt PvdA-Kamerlid Kuiken de vraag.

Verder wil zij weten of het aandringen door het ministerie bij een organisatie om zijn werknemers te vragen de CoronaMelder te gebruiken, een strafbaar feit kan opleveren. Bijvoorbeeld omdat werknemers door de gezagsverhouding kunnen worden aangezet om CoronaMelder te installeren. Afsluitend moet De Jonge duidelijk maken of zijn ambtenaren, door het aanzetten tot het gebruik van de CoronaMelder, zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, namelijk de antimisbruikbepaling. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.