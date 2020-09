Zoom rolt tweefactorauthenticatie uit onder alle gebruikers

Zoom biedt alle gebruikers nu de mogelijkheid om hun account met tweefactorauthenticatie te beschermen. Naast een wachtwoord moeten gebruikers bij het inloggen dan een extra code invoeren. Die kan worden gegenereerd via een authenticatie-app, zoals Google Authenticator, Microsoft Authenticator en FreeOTP, of kan via sms of telefoon worden verkregen.

Volgens Zoom voorkomt tweefactorauthenticatie dat aanvallers door het raden van wachtwoorden of het verkrijgen van toegang tot het apparaat van een medewerker op een account kunnen inloggen. Tweefactorauthenticatie staat niet standaard ingeschakeld. Beheerders kunnen het via het Zoom Dashboard voor alle gebruikers binnen hun organisatie inschakelen of voor gebruikers binnen bepaalde groepen of met bepaalde rollen. Eindgebruikers kunnen de beveiligingsoptie via de profielinstellingen instellen.