Bedrijf gebruikt dna om compositietekening verdachten te schetsen

Het Amerikaanse bedrijf Parabon heeft een technologie ontwikkeld waarmee het aan de hand van dna-materiaal een compositietekening van de verdachte kan schetsen. De techniek wordt Snapshot genoemd en is gebaseerd op algoritmes die via dna-materiaal en gezichtsfoto's zijn getraind. De Amerikaanse politie zou al meerdere zaken dankzij de technologie hebben opgelost, aldus het bedrijf.

Manfred Kayser, hoogleraar forensische moleculaire biologie van de Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, noemt Snapshot in het gerenommeerde wetenschappelijke blad Nature problematisch. De werking van de technologie is namelijk niet door Parabon openbaar gemaakt. Wetenschappers hebben tal van onderzoeken over de relatie tussen bepaalde specifieke genetische varianten en fysieke kenmerken gepubliceerd, maar onderzoekers weten nog steeds niet hoe deze individuele eigenschappen een uniek menselijk gezicht vormen, aldus Kayser.

Kayser ontwikkelde in 2011 een test genaamd IrisPlex (pdf) om aan de hand van dna-materiaal de oogkleur te voorspellen. Sindsdien is de test uitgebreid om ook haarkleur en textuur vast te stellen. De Nederlandse politie besloot Kaysers technieken te gebruiken nadat die in de wetenschappelijke literatuur waren behandeld, zo laat Nature weten.

Parabon is het niet met de kritiek van Keyser en andere wetenschappers eens. Het feit dat het bedrijf de werking van de technologie niet openbaart wil niet zeggen dat er iets mis mee is, zegt oprichter Steven Armentrout. "We houden ons niet bezig met het schrijven van onderzoeksrapporten. De resultaten spreken voor zichzelf", aldus Armentrout, die hiermee op de tevredenheid van politiekorpsen doelt.

Begin dit jaar presenteerde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een ontwerpbesluit dat justitie de mogelijkheid moet geven om uit de dna-sporen van een verdachte of slachtoffer zijn huidskleur af te leiden. Op dit moment mag al worden afgeleid wat de kleur van de ogen en haren zijn, alsmede ras en geslacht.