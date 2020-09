Opnieuw Kamervragen over surveillancesoftware voor online tentamens

Het gebruik van surveillancesoftware door universiteiten voor online tentamens blijkt zowel studenten als politici bezighouden. Voor de derde keer zijn er namelijk in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister van Engelshoven van Onderwijs over het gebruik van dergelijke software.

Bij verschillende universiteiten moeten studenten die vanuit huis tentamen doen software installeren die onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser heeft. De aanleiding voor PvdD-Kamerleden Van Raan en Van Esch om vragen te stellen is een uitzending van EenVandaag waarin een student van de Radboud Universiteit laat weten de surveillancesoftware niet te willen installeren.

Volgens hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Universiteit grijpt dergelijke surveillance in op het leven van studenten en andere mensen en zou hij de software nooit installeren. "Vanuit mijn vakgebied computerbeveiliging noem je zoiets spyware, een vorm van malware, kwaadaardige software. Geen enkel bedrijf of organisatie zal zijn medewerkers toestaan om dit soort software te installeren, omdat hier in feit mee gespioneerd wordt."

Van Raan en Van Esch willen opheldering van Van Engelshoven. "Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat studenten worden gedwongen om spionagesoftware of andere meekijksoftware te installeren? Zo nee, waarom niet?", vragen die PvdD-Kamerleden. Die willen ook weten of de minister de stelling van Jacobs, dat dit heel diep ingrijpt in het leven van studenten, onderschrijft. "Als dergelijke spionagesoftware voldoet aan het wettelijk kader, terwijl experts met klem afraden om deze software te installeren, wat zegt u dat dan over het wettelijk kader?", vragen de Kamerleden verder.

Die willen ook dat de minister duidelijk maakt wat zij gaat doen om onderwijsinstellingen te helpen om zo snel mogelijk op veilige wijze tentamens te organiseren, zonder dat daar surveillancesoftware bij komt kijken. Als laatste vragen Van Raan en Van Esch of de minister andere studenten gaat aanmoedigen om ook te stoppen met het maken van tentamens zolang ze daar surveillancesoftware voor moeten installeren. Van Engelshoven heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Twee weken geleden werd bekend dat zeker vijftien rechtenstudenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam door een probleem met de surveillancesoftware die bij hun tentamen werd gebruikt hun diploma zijn kwijtgeraakt. Eerder dit jaar in april vroegen D66 en de SP ook om opheldering over het gebruik van dergelijke software.