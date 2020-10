Mozilla start campagne "Unfck The Internet" voor een beter web

Het internet, dat ooit een plek vol potentie en mogelijkheden leek te zijn, is stuk en wordt gedomineerd door misinformatie, corruptie en hebzucht, zo stelt Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar is daarom een nieuwe campagne met de naam "Unfck The Internet" gestart, met als doel een beter web.

Volgens Mozilla zijn Big Tech, overheden en foute actoren de afgelopen jaren steeds dominanter, brutaler en gevaarlijker geworden. "Het is tijd om de noodklok te luiden", zegt Mozillas Lindsey Shepard, die pleit voor een internet waar mensen en niet opbrengsten eerst komen.

"Laten we de controle terugpakken van degenen die onze privacy schenden om ons spullen te verkopen die we niet nodig hebben. Laten we samen bedrijven zoals Facebook en YouTube stoppen in het bijdragen aan de verspreiding van misinformatie en politieke manipulatie", zegt Shepard. "Het is tijd om de controle te nemen over wat we op internet zien en doen, en dat we de algoritmen ons niet laten voorschotelen wat zij willen."

Mozilla stelt dat Big Tech inmiddels te groot is geworden en dat het een gezamenlijke inspanning vereist om het internet terug te pakken. Zo worden er vijf concrete tips gegeven, waaronder het gebruik van onafhankelijke technologie, het gebruik van bepaalde extensies en het bekijken van de documentaire The Social Dilemma op Netflix.