Politie zet in op digitale weerbaarheid tijdens Week van de Veiligheid

Laat de politie eerst zelf eens werken aan haar eigen fysieke weerbaarheid.

Bij nogal wat optredens in de publieke en particuliere ruimte handelen politie agenten nogal onbehouwen.

Aangezien hun bazen beknibbelen op de minimum traininguren voor op peil houden van de vaardigheden weet je als burger gewoon niet langer dat de politie op vertrouwen wekkende manier achter je staat.



En dan gaan de bazen na jaar op jaar verwaarlozen en verontachtzamen van fysieke geborgenheid en bescherming van mensen maar de hand zetten in digitale weerbaarheid.

Stop met die manische paternalisme om gecreerde en in standgehouden bron van de problemen heel parmantig op het bordje van burgers te leggen.

Resilliance nastreven is qua risicobeheersing een lege maatregel.

Het is lastig vallen van mensen met problemen die overheden zelf bevorderen en in stand houden.

Digitale resilliance is echt een melkkoe van de verzekeringslobby, de Clinton foundation politiek en is ongeschikt als

middel om qua security en privacy veel va de onbetrouwbare werkende software te whitewashen.

In die zin is het pure tijdverspilling van de tijd van mensen.