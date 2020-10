Onderzoekers ontdekken met malware besmette UEFI-firmware

Onderzoekers hebben bij twee organisaties UEFI-images ontdekt die met malware besmet bleken te zijn en een backdoor aan het systeem toevoegden. Doordat de malware in de UEFI-firmware verborgen zat kon de backdoor een herinstallatie van het systeem overleven, zo meldt antivirusbedrijf Kaspersky.

De virusbestrijder ontdekte de malware bij twee niet nader genoemde organisaties. De malware was gebaseerd op een gelekte UEFI-bootkit van het Italiaanse bedrijf Hacking Team. De Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) zorgt voor de communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware. Het is essentieel voor de werking van de computer en tevens de eerste belangrijke software die wordt geladen. Wanneer malware de firmware weet aan te passen kan dit grote gevolgen voor de veiligheid van het systeem hebben.

Volgens de onderzoekers was deze malware tot nu toe nooit in het wild waargenomen. Hoe de systemen met de UEFI-bootkit besmet raakten is onbekend. Eén mogelijke optie is dat de aanvallers fysieke toegang tot de systemen van de twee organisaties hadden. In een uitleg van Hacking Team over de UEFI-bootkit wordt een infectiemethode beschreven die gebruikmaakt van een usb-stick.

Het systeem moet vanaf een usb-stick worden gestart, die vervolgens de malafide firmware via een speciale updatetool installeert. Eenmaal actief zorgde de malware in de UEFI-firmware ervoor dat het bestand IntelUpdate.exe in de Startup-map van het systeem wordt geplaatst. Het gaat hier om een backdoor die automatisch bij het starten van Windows wordt geladen. Wanneer de gebruiker of een virusscanner dit bestand verwijdert zorgt de UEFI-malware voor een nieuwe installatie van het bestand.

De groep die voor de aanvallen verantwoordelijk wordt gehouden zou van 2017 tot en met 2019 "diplomatieke entiteiten" en NGO's in Afrika, Azië en Europa hebben aangevallen. Bij twee van deze organisaties werd de UEFI-bootkit geïnstalleerd. De organisaties zouden allemaal een link met Noord-Korea hebben, zo stellen de onderzoekers. Daarnaast bleek dat de aanvallers Noord Korea gerelateerde informatie van de besmette systemen stalen.