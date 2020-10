Browserontwikkelaar Brave lanceert eigen website op Tor-netwerk

De websites van browserontwikkelaar Brave zijn tegenwoordig ook toegankelijk via het Tor-netwerk, wat gebruikers meer privacy en security moet bieden. Brave is geen onbekende met het Tor-netwerk. In 2018 besloot het bedrijf om de browser van privétabs met Tor-integratie te voorzien. De privétabs met Tor-integratie laten het internetverkeer via het Tor-netwerk lopen. Op deze manier wordt het ip-adres van de gebruiker afgeschermd en kan de provider niet meer meekijken.

Daarnaast beheert Brave verschillende servers die binnen het Tor-netwerk worden gebruikt. Het Tor-netwerk bestaat uit verschillende servers waarover het verkeer loopt. De laatste server in deze keten is de exitnode of exitrelay. Via deze server, die door vrijwilligers aan het Tor-netwerk wordt toegevoegd, wordt het verzoek van de Tor-gebruiker naar het internet gestuurd.

Brave wilde nog een stap verder gaan door de eigen websites op het Tor-netwerk te hosten. Hierdoor hoeven Tor-gebruikers het Tor-netwerk niet te verlaten, wat de veiligheid van gebruikers moet vergroten. Adressen op het Tor-netwerk eindigen op .onion en bestaan uit een string van zestien karakters. In het geval van Brave is er gekozen voor het domein brave5t5rjjg3s6k.onion. De browserontwikkelaar heeft de eigen onion-site niet alleen aangekondigd, maar ook in technische detail stap voor stap beschreven hoe het dit domein aanmaakte.