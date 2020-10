Onze websitebouwer gaat over op een ander cms. Kan hij dit eenzijdig besluiten?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Onze websitebouwer en hostingbedrijf stapt over op een ander (en volgens hun veiliger) cms-systeem. Het cms dat we nu gebruiken zal per 1 juli bevroren worden en per 1 januari daarna offline gehaald worden. Kunnen zij dat eenzijdig zeggen? Dit geeft ons enorme kosten, onder meer 5000 euro voor de migratie van alle content en verdubbeling van de maandelijkse kosten.

Antwoord: Het voelt natuurlijk nogal vervelend om over te moeten naar een nieuw systeem terwijl het huidige nog prima lijkt te werken. Maar onderhoud van software is duur, met name als de software steeds ouder wordt. Ik begrijp de stap van de websitebouwer/hoster dus wel.

Ik moet zeggen dat ik in dit geval de gegunde termijnen (een dik half jaar nog alles kunnen doen en daarna nog zes maanden gebruiken zonder aanpassingen in het cms) best schappelijk vind. Ik krijg deze vraag vaker maar dan zijn de termijnen eerder in weken uitgedrukt. Een periode van dik een jaar om te migreren naar een andere leverancier voelt best redelijk, en dat maakt dat ik eigenlijk geen juridisch argument tegen kan bedenken.

Ja, als er in de voorwaarden of SLA zou staan dat de software nog een aantal jaren mee moet kunnen natuurlijk. Maar ik ken geen leverancier die zichzelf zo hard vast gaat pinnen zonder behoorlijke vergoeding. Of als heel recent het contract is vernieuwd voor een paar jaar en het cms een belangrijk deel van de dienst is. Maar dat is vrij uitzonderlijk.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.